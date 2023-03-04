Гипермаркет BRAVO, расположенный недалеко от станции метро Ахмедлы, временно приостановил деятельность после произошедшего сегодня днем вооруженного нападения на инкассаторов. Об этом говорится в сообщении, распространенном сетью супермаркетов.

«С глубоким сожалением сообщаем, что 4 марта было совершено вооруженное нападение на инкассаторов у входа в гипермаркет BRAVO, расположенный недалеко от станции метро «Ахмедлы» в Хатаинском районе Баку. В результате инцидента один человек погиб и еще двое получили ранения. Генеральная прокуратура проводит расследование инцидента.

По этой причине гипермаркет BRAVO, расположенный возле станции метро «Ахмедлы», временно прекратил работу, о графике работы гипермаркета будет предоставлена дополнительная информация», — отмечается в сообщении.