Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в основном без осадков, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Северо-западный ветер днем сменится умеренным южным.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем — 10-15° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм рт.ст. до 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Ночью в некоторых северных и западных районах страны возможны осадки, в горных районах — снег. Местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью — 3-7° тепла, днем — 15-20° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем — 5-10° тепла.