Стали известны имена пострадавших в результате стрельбы в одном из гипермаркетов в поселке Ахмедлы.
В результате инцидента погиб 1 человек, 2 получили ранения.
Погибший — Гасанов Руфат Рахиб оглу.
Стали известны имена пострадавших в результате стрельбы в одном из гипермаркетов в поселке Ахмедлы.
В результате инцидента погиб 1 человек, 2 получили ранения.
Погибший — Гасанов Руфат Рахиб оглу.
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