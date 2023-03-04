«Министр обороны Украины Алексей Резников обратился 3 марта к своим коллегам из 27 стран-членов ЕС с просьбой предоставлять Киеву 250 000 артиллерийских снарядов в месяц, чтобы уменьшить критическую нехватку, которая ограничивает успехи страны на поле боя», пишет издание Financial Times, в распоряжении которого оказалось письмо Резникова.

Резников пишет, что из-за нехватки снарядов силы его страны «стреляют только пятой частью снарядов, которые они могли бы стрелять». Запрос Украины намного превышает ту помощь, которую обсуждает ЕС.

Резников пишет, что артиллерия играет «решающую роль в уничтожении военной мощи противника». По его словам, в среднем Украина выпускает 110 000 снарядов калибра 155 мм в месяц — четверть от того количества, которое использует Россия.