Россия успешно обходит санкции Евросоюза и G7, чтобы покупать электронику необходимую для производства оружия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС.

Как утверждает собеседник агентства, российский импорт в этом сегменте в значительной степени вернулся к уровню 2020 года.

По его словам, анализ данных по торговле показывает, что передовые микросхемы, произведенные в ЕС и других западных странах, поставляются в Россию через третьи государства, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. Поставки из Китая в Россию также выросли, поскольку Пекин играет все более важную роль в снабжении Москвы, добавил европейский дипломат.

Данные, полученные Bloomberg, показывают, что Турция, Сербия, ОАЭ и полдюжины других стран Восточной Европы и Центральной Азии помогли России восполнить дефицит. Между тем, поставки высокотехнологичных компонентов в эти страны из стран НАТО выросли на аналогичную сумму.

По словам дипломата, такие же закономерности проявляются в сотнях товарных категорий, но особенно четко они прослеживаются, когда речь идет о чипах и интегральных схемах, которые можно использовать в военных целях.