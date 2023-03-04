Появились кадры с места нападения на инкассаторов в бакинском супермаркете.
***
13:11 У гипермаркета в поселке Ахмедлы Хатаинского района столицы совершено вооруженное нападение на инкассаторов, есть раненые и погибший.
Появились кадры с места нападения на инкассаторов в бакинском супермаркете.
***
13:11 У гипермаркета в поселке Ахмедлы Хатаинского района столицы совершено вооруженное нападение на инкассаторов, есть раненые и погибший.
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