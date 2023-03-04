«Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могут построить отношения, основанные на взаимопонимании и доверии».

Такое мнение высказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, который в настоящее время находится с визитом в Тегеране, передает ТАСС.

«Я уверен, что на переговорах, которые я сейчас провожу в Тегеране, будет достигнут поворотный момент [в отношениях между агентством и Тегераном]», — сказал Гросси, слова которого в субботу привело агентство IRNA. По его убеждению, «Иран и МАГАТЭ могут построить доверительные отношения»., сказал Гросси.