Министерство культуры России не разрешит выпускать в прокат ввезенные через Беларусь иностранные фильмы из недружественных стран, так как это нарушит права зарубежных правообладателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный ответ ведомства на запрос первого зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына.

Замглава ведомства Надежда Преподобная отметила в письме, что публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя будет являться нарушением исключительного права. Предложенный сенаторами проект постановления она сочла «ограничением гражданских прав».