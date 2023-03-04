«Председатель Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, заместитель председателя Комитета Севиндж Фаталиева, члены комитета Нигяр Арпадараи и Насиб Магемалиев с 5 по 7 марта примут в Тбилиси участие в трехсторонней встрече комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.», сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В сообщении так же отмечается, что в ходе встречи будет проведен обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества, развития межпарламентских отношений и другим вопросам.

В рамках визита запланирован ряд встреч депутатов в парламенте Грузии и Министерстве иностранных дел.