Иностранные журналисты, прибывшие в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы по борьбе с COVID-19 Движения неприсоединения, после Агдама побывали в Гяндже на территории, разрушенной в результате армянского террора, сообщает АПА.

Делегация из 30 человек посетила Парк Победы.

Затем гостям сообщили, что ВС Армении, нарушив нормы и принципы международного права, Женевской конвенции 1949 года, умышленно обстреливали мирное население Азербайджана, населенные пункты из тяжелой артиллерии. В результате военных преступлений, совершенных потерпевшей поражение на поле боя армянской армией, в Гяндже погибли 26 человек, среди которых дети, женщины и пожилые люди, 175 человек получили ранения, были повреждены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.