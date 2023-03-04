Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста третьего марта выросла на 0,37 доллара относительно предыдущего показателя и составила 87,08 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,3 доллара – до 85,17 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,08 доллара, составив 48,75 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, третьего марта повысилась на 0,09 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 85,17 доллара за баррель.

Официальный курс на четвертое марта составляет 1,7 AZN/1 USD.