Ущерб Сирии от землетрясений превысил сумму в 5 миллиардов долларов. Оценку провел Всемирный банк, который опубликовал отчет.

По данным организации, страна потеряла примерно 10 процентов своего ВВП. Сильнее всего пострадала провинция Алеппо, на которую пришлось 45 процентов разрушений — примерная сумма потерь составила 2,3 миллиарда долларов. На втором месте — регионы Идлиб (1,9 миллиарда долларов) и Латакия (549 миллионов долларов). Отмечается, что суммы могут со временем увеличиться из-за последствий.

«Катастрофа приведет к снижению деловой активности, что еще больше усугубит перспективы экономического роста Сирии», — подчеркнул директор Всемирного банка по странам Ближнего Востока Жан-Кристоф Карре.