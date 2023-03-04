КНР решительно против продажи вооружений США Тайваню, что расценивает как серьезное нарушение принципа «одного Китая», в связи с чем Пекин сделал представление Вашингтону. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, слова которого приводит китайское оборонное ведомство.

«Китай решительно выступает против продажи Тайваню вооружений США. Действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, а также создают серьезную угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе», — подчеркнул представитель Минобороны КНР.

По его словам, в этой связи «Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и уже сделал США строгое представление». Кроме того, Пекин требует от Вашингтона прекратить военные связи с Тайванем, вмешательство в ситуацию и «нагнетание напряженности в Тайваньском проливе».

«Народно-освободительная армия Китая всегда была готова дать отпор всем провокациям «независимости» и вмешательству внешних сил в любое время, решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — резюмировал представитель МО КНР.