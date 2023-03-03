Власти Турции полны решимости вывести страну в мировые лидеры в сфере подготовленности к стихийным бедствиям, а также по уровню быстрого и эффективного реагирования на них.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании по модели реагирования на бедствия «Национальный щит Турции от рисков» в Стамбуле.

Целью проекта является повышение готовности населенных пунктов Турции к стихийным бедствиям, в том числе, землетрясениям, наводнениям, сходу оползней, засухе и пожарам.

Глава государства сообщил, что при Администрации президента Турции будет сформирован Совет по политике управления стихийными бедствиями.

«Давайте сделаем нашу страну местом, которое готово к стихийным бедствиям, переживает их с наименьшими потерями, а затем быстро восстанавливается» — призвал турецкий лидер, которого цитирует «Анадолу».