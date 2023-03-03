В пятницу, 3 марта, Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 400 млн долларов.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Этот пакет военной помощи включает в себя больше боеприпасов для поставляемых США HIMARS и гаубиц, которые Украина так эффективно использует для самообороны, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, мостовых орудий, запускаемых с бронетранспортеров, боеприпасы и оборудование, и другое техническое обслуживание, обучение и поддержку», — заявил он.