Группа иностранных журналистов, прибывших в Азербайджан для освещения прошедшего накануне в Баку Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, совершила поездку в освобожденный от армянской оккупации город Агдам.

Целью поездки было ознакомить представителей иностранных СМИ с последствиями вандализма, зверств и преступлений, совершенных вооруженными силами Армении в Агдаме во время оккупации, а также со строительно- восстановительными работами, проводимыми государством после освобождения города от оккупации, сообщает «Азертадж».

Вначале журналисты посетили село Сарыджалы. Сотрудник специального представительства Президента Азербайджанской Республики проинформировал их о минировании Арменией азербайджанских земель и работах по разминированию. Затем иностранные журналисты осмотрели жилые дома, гражданские объекты, религиозные, культурные и исторические памятники, поврежденные или разрушенные Арменией во время оккупации Агдама.

Гостям была дана ​​подробная информация об истории города, нынешней ситуации в нём и вандализме, учиненном армянами. Сообщалось, что до оккупации Агдам был одним из самых крупных и развитых городов не только Карабахского региона, но и всего Азербайджана, здесь развивались промышленность и сельское хозяйство. После оккупации Агдама 23 июля 1993 года армяне варварски разграбили, разрушили и сожгли дома, общественные здания, школы, дома культуры, детские сады, больницы, промышленные предприятия в городе и селах района, вандализму также подверглись кладбища, исторические и культурные памятники. Некогда один из самых красивых городов Азербайджана теперь представляет собой разграбленный и превращенный в руины город.

Представителям СМИ, побывавшим в комплексе Имарет, где находится дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана, рассказали, что этот дворец – один из подвергшихся армянскому вандализму историко-архитектурных памятников Агдамского района. В ханском дворце, который во время оккупации использовался как хлев, содержали коров и свиней. От вандализма оккупантов пострадало и местное кладбище, где находятся могилы находятся могилы Панахали хана, другого правителя ханства – Ибрагимхалил хана – и его сына Мехдигулу хана, а также Хуршидбану Натаван, дочери последнего правителя Карабаха Мехдигулу хана Джаваншира. На этом кладбище похоронены и другие потомки ханов, а также видные деятели Карабаха.

Гости были проинформированы о том, что в ходе восстановительно-строительных работ в освобожденном от оккупации городе Агдам восстановлен памятник Хуршидбану Натаван, реставрационные работы также будут проведены во дворце Панахали хана и комплексе Имарет.

Затем представители зарубежных СМИ посетили Джума-мечеть, где они были проинформированы о военных преступлениях армян, разрушении и осквернении культурно-исторических и религиозных памятников. Сообщалось, что, как и в других оккупированных ими районах, армяне совершили беспрецедентный вандализм в отношении историко-культурного наследия Азербайджана в Агдаме. Одним из историко-религиозных памятников, подвергшихся армянскому вандализму, стала Джума-мечеть. Агдамская Джума-мечеть, построенная в 1868-1870 годах по проекту выдающегося азербайджанского архитектора Кербелаи Сафихана Карабаги в традициях карабахской архитектурной школы, является памятником национального значения. Используя мечеть в военных целях, армяне не разрушили ее: минареты служили им для координации действий. Минареты были разобраны изнутри, потолок в нескольких местах разрушен, а рисунки и надписи армяне намеренно сделали непригодными и неузнаваемыми. Проявляя ненависть к азербайджанцам и мусульманскому миру, армянские вандалы содержали в мечети скот.

Иностранные журналисты были проинформированы о том, что после освобождения города Фонд Гейдара Алиева приступил к восстановительно-реставрационным работам в Джума-мечети. Они также осмотрели руины зданий на центральной улице Агдама, где стоит разрушенный оккупантами Агдамский драматический театр. Гостям рассказали об ущербе, нанесенном армянами культурным объектам города, в том числе и театру. Отмечалось, что остатки здания театра в будущем будут храниться в музее под открытым небом.

Затем журналисты стали свидетелями армянского варварства в Шехидляр хиябаны, где похоронены азербайджанские герои, павшие в Первой Карабахской войне, среди которых – Национальный герой Азербайджана Аллахверди Багирова, и некоторые жители города, погибшие во время Ходжалинского геноцида.

В завершение визита представители СМИ ознакомились с городским Конференц-центром и были проинформированы о работах по восстановлению Агдама. Было подчеркнуто, Азербайджан в короткие сроки, без какой-либо иностранной финансовой поддержки, построит на опустошенных армянами землях прекрасный город и возродит Агдам.