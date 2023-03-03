3 марта 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял члена Сената Французской Республики, заместителя председателя Комиссии по конституционному праву, законодательству, всеобщему избирательному праву и общим правилам государственного управления во французском парламенте Натали Гуле.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов высоко оценил поддержку, оказанную членом Сената Франции правильной позиции Азербайджана, ее вклад в развитие сотрудничества между нашими странами. Министр отметил важность предотвращения возможных препятствий для развития двусторонних отношений на основе совместных усилий.

Стороны проинформировали о текущем состоянии азербайджано-французских отношений, региональной ситуации, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, существующей минной угрозе на освобожденных территориях и проводимой нами деятельности по разминированию.