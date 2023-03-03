Министра иностранных дел России Сергея Лаврова высмеяли на саммите глав МИД, который прошел на этой неделе в Нью-Дели. Об этом свидетельствует видео, обнародованное пятницу, 3 марта.

В частности, во время общения с журналистами главу МИД России спросили, как война в Украине повлияет на поставки энергоносителей в страны Азии и цены на сырье. В ответ Лавров пустился в пространные рассуждения.

«Война, которую мы пытаемся остановить… Которая была начата против нас с использованием украинского народа, конечно, влияет на политику России, включая политику в сфере энергетики», – сказал Лавров под смех и нарастающий шум в зале.

Также Лавров обвинил «партнеров на Западе» во взрывах газопроводов «Северный поток» и заявил, что «Москва не позволит им снова взрывать их».

Глава МИД РФ добавил, что теперь Россия не может полагаться на каких-либо партнеров на Западе.

