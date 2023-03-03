Не может быть компромиссов в вопросе введения государствами-партнерами Украины санкций против России за совершенное полномасштабное вторжение. Об этом в пятницу, 3 марта, сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом во Львове.

«Не может быть компромиссов по санкциям. Мы видим, что это происходит постоянно.. Мы работаем с аналитикой: как россияне обходят санкции, кто им помогает. К сожалению, есть государства и даже члены ЕС, которые не готовы действовать мощно. Потому находят в некоторых санкционных шагах компромиссы», – заявил Зеленский.

Он особо отметил, что такие компромиссы «делают невозможной быструю победу», поскольку от них зависит функционирование военной инфраструктуры России.

«Мы должны сделать все, чтобы не дать им (россиянам) возможности производить то количество оружия, с которым они к нам приходили и еще могут прийти. Но санкции действуют. Важно «дожать» партнеров как в ЕС, так и во всем мире. Это то, в чем нам нужна помощь Латвии», – сказал президент.

Зеленский выразил благодарность Латвии, а также Литве, Эстонии и Польше за то, что эти страны максимально поддерживают Украину в ЕС по санкционным вопросам.