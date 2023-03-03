Я приехала сюда, чтобы ознакомиться с ситуацией в Агдаме. Это действительно очень печальное зрелище.

Об этом сказала журналистка колумбийского телеканала RCN Лаурьен Кальдерин, побывавшая в освобожденном от армянской оккупации Агдаме.

«Мы слышим о войне издалека. Однако, приезжая сюда, человек видит своими глазами всю жестокость войны, все страдания людей, вынесенные во время конфликта между двумя народами. Сердце разрывается, когда видишь, как столько людей умирают, многие становятся бездомными из-за войны», — приводит «Азертадж» ее слова.