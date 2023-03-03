21:24 Убийцу одного из создателей вакцины «Спутник-V» посадили под арест до 2 мая. Его зовут Алексей Змановский, и он, предположительно, является геем-проституткой, сообщают российские СМИ.



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19:03 В Москве убит участник разработки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Андрей Ботиков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

При этом, как отмечает агентство, правоохранительные органы подтверждают факт убийства, но не озвучивают личность жертвы.

По данным СК РФ, в квартире на улице Рогова «29-летний молодой человек поссорился с хозяином и задушил его ремнем».