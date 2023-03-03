Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 7 марта.

В повестку заседания включены следующие вопросы:

1. О ежегодном докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана.

2. Законопроект о внесении изменений в закон ”О социальном страховании» (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон «О страховании от безработицы» (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон «Об электроэнергетике» (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон «О прокуратуре» (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в «Описание знаков различия и форменной одежды работников органов прокуратуры», утвержденное законом Азербайджанской Республики от 29 июня 2001 года № 165-IIQ (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон «О служебном удостоверении работников прокуратуры» (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон «О прохождении службы в органах прокуратуры» (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон “О банках” (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в закон «О рынке ценных бумаг» (второе чтение).