По меньшей мере 12 человек погибли в пятницу на юге Нигерии при взрыве на нефтепроводе, который произошел во время незаконной откачки из него нефти. Об этом сообщила представитель полиции штата Риверс Грейс Иринге-Коко.

«Нам известно, что взрыв связан с хищением нефти через врезку в нефтепроводе, — цитирует ее новостной портал Africa news. — После взрыва начался пожар, который продолжался более часа».

По словам Иринге-Коко, нефть предназначалась для расположенного поблизости подпольного завода по ее переработке. Между тем местные жители считают, что погибло больше людей, чем сообщила полиция.