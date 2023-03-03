19 апреля в Центре Гейдара Алиева будет показан спектакль “Карабахнаме” по пьесе писателя-драматурга Ильяса Эфендиева “Правитель и его дочь”.

Спектакль представлен в рамках проекта ”Гейдар Алиев и Национальное театральное искусство“, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Спектакль “Карабахнаме” по пьесе Ильяса Эфендиева “Правитель и его дочь” был впервые показан 10 марта 2011 года. С того времени спектакль был представлен зрителям 79 раз. Билеты на 80-й показ «Карабахнаме» в Центре Гейдара Алиева можно приобрести в кассах Центра, на сайте и в торговых точках iTicket.az.