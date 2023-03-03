3 марта министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках саммита контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 встретился с находящимся с визитом в стране советником правительства Камбоджи Соком Сифаной.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Камбоджей, а также о текущей ситуации в регионе и в мире.

Министр Джейхун Байрамов отметил важность развития сотрудничества между двумя странами. Он заявил, что Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для расширения сотрудничества в рамках ДН. Министр также подробно проинформировал гостя о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, в частности, о минных угрозах.

Сок Сифана заявил, что Камбоджа заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном. Было доведено до сведения, что период председательства Азербайджана в ДН внес вклад в развитие движения. Он подчеркнул, что Азербайджан и Камбоджа имеют широкие перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства, образования, туризма.

Также Байрамов в рамках саммита контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 принял находящегося с визитом в стране президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабу Кёрёши.

Дж.Байрамов поблагодарил его за участие в саммите Движения неприсоединения и рассказал о важности саммита.

Министр выразил удовлетворение плодотворными отношениями сотрудничества с офисом президента Генеральной Ассамблеи ООН и довел до сведения активное участие Азербайджана в обсуждениях вопросов, стоящих на повестке дня ООН.

На встрече также были отмечены ситуация в регионе, восстановительные и строительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, существующие минные угрозы, шаги, предпринятые Азербайджаном по нормализации отношений с Арменией, в том числе по мирной повестке дня.