Власти Венгрии собираются перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, пишет Times of Israel со ссылкой на источники.

По информации издания, Будапешт осуществит этот шаг уже апреле.

Как отмечается, соответствующее соглашение было достигнуто по линии МИД Венгрии и Израиля. Таким образом она станет первым государством в составе Евросоюза, открывшим посольство в Иерусалиме, несмотря на отказ объединения от этого подобных шагов в рамках общей позиции по израильско-палестинскому урегулированию.

«Высокопоставленные источники в министерстве иностранных дел [Израиля], которые подтвердили запланированный перевод посольства, связали этот переезд с желанием [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана помочь [главе израильского кабмина Биньямину] Нетаньяху, предоставив премьеру дипломатические достижения на фоне политической нестабильности из-за спорных планов его правительства по капитальному ремонту судебной системы Израиля», — говорится в материале.