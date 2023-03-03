Мирный договор с Азербайджаном не должен быть для Армении документом, смахивающим на капитуляцию.

Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в Немецком совете по международным отношениям в ходе обсуждения на тему «Безопасность и стабильность на Южном Кавказе. Перспективы Армении».

«У меня есть полная решимость в вопросе подписания мирного договора с Азербайджаном, но это не должно быть для Армении документом, напоминающим капитуляцию. Это должен быть документ о реальном и прочном мире в нашем регионе, и я готов нести эту ответственность во имя мира, стабильности, регионального и международного сотрудничества», — сказал он.

Пашинян добавил, что его политическая команда, составляющая большинство в парламенте страны, взяла на себя ответственность за продвижение повестки мира.