В 2022 году Производственное объединение «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продало потребителям 7 млрд 321 млн кубометров газа.

Об этом замначальника отдела обслуживания абонентской базы ПО «Азеригаз» Вугар Самедов сказал в ходе сегодняшней акции «Открытых дверей» с участием представителей СМИ и НПО, передает Report.

По его словам, общая стоимость природного газа, проданного населению в прошлом году, составила 1 млн 332 тыс. 424 маната.

Он отметил, что взамен были собраны платежи в размере 1 млн 314 тыс. 569 манатов, что составляет 98,66% от стоимости реализованного газа.