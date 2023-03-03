Технический директор компании Baykar Makinа Сельчук Байрактар посетил вчера лагерь азербайджанских волонтеров, занятых помощью пострадавшим в Кахраманмараше и поинтересовался их деятельностью.

Как сообщили в Фонде молодежи Азербайджана, Сельджук Байрактар вместе с супругой Сюмейе Эрдоган приняли участие в открытии Центра поддержки женщин, где будет работать наша молодежь.

Байрактар высоко оценил широкомасштабные кампании помощи, проводимые азербайджанским государством и народом, выразил благодарность Азербайджану и нашему народу за солидарность в эти трудные дни.