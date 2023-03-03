Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией, основным препятствием является позиция Азербайджана.

Как заявил накануне в ходе обсуждения на тему «Безопасность и стабильность на Южном Кавказе. Перспективы Армении» Пашинян, у Армении нет никаких предварительных условий.

«Мы просто считаем, что мы соседи и должны иметь отношения. Сейчас основным препятствием для установления отношений между Арменией и Турцией является позиция Азербайджана, поскольку Азербайджан постоянно призывает Турцию не устанавливать отношения с Арменией.

Мы готовы, прямо сегодня, без всякого преувеличения, открыть границу. Кстати, мы не закрывали границу, она была закрыта Турцией. Но сейчас мы сделали очень важный шаг. Как я уже сказал, наша гуманитарная помощь была направлена через границу в Турцию. Конечно, наша реакция и позиция были полностью основаны на гуманитарном подходе. Но если решение направить гуманитарную помощь в Турцию будет иметь определенные политические последствия, мы будем этому рады», — сказал Пашинян.