Украинский командир с позывным «Мадьяр» сообщил, что его подразделение аэроразведки ночью получило распоряжение в срочном порядке покинуть Бахмут.

«Сегодня второго марта среди ночи подразделение «Птицы Мадьяра» получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место боевых действий», — сказал он в видеообращении, опубликованном в пятницу в его Telegram-канале.

Командир заявил, что не будет комментировать приказы командования и причины перевода подразделения «в момент, критический для Бахмута».

