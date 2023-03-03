Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Болгарии Румену Радеву по случаю Национального праздника Болгарии.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В письме Ильхам Алиев подчеркнул, что придает особое значение всестороннему развитию отношений между Азербайджаном и Болгарией.

«Мы довольны нашим политическим диалогом на высоком уровне с Болгарией, нашей дружественной страной и стратегическим партнером, нашими динамично развивающимися отношениями в экономической, энергетической, транспортной, культурной и других областях, нашим эффективным сотрудничеством и достижениями во многих областях. », — говорится в поздравлении.

Далее в письме говорится: «Результаты моего официального визита в Болгарию в октябре прошлого года, а также ввод в эксплуатацию греко-болгарского газового интерконнектора, который способствует энергетической безопасности Европы, свидетельствуют о высоком уровне нашего стратегического партнерства».

Президент Азербайджана выразил уверенность, что эффективное сотрудничество в энергетической сфере будет успешно продолжено и в сферах торговли, транспорта, логистики, инвестиций, высоких технологий, туризма и других областях и направлениях.