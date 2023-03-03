Ожидается, что министр иностранных дел Эли Коэн вскоре отправится в Туркменистан – страну в Центральной Азии, имеющую протяженную границу с Ираном, – чтобы официально открыть постоянное посольство Израиля в столице страны Ашхабаде.

Посольство будет ближайшей официальной израильской миссией к иранской границе, пишут СМИ.

Здание для израильского посольства было построено специально, как и для представительства Израиля в Азербайджане, который также граничит с Исламской Республикой.

Визит Коэна в Туркменистан и открытие посольства призваны дать понять Ирану, что Израиль имеет настоящее и растущее влияние в регионе.

“Отношения между Израилем и Туркменистаном являются важными и стратегическими и являются частью деятельности, направленной на укрепление отношений со всем регионом. Мы продолжим содействовать экономическому сотрудничеству между странами, в том числе в области здравоохранения и киберзащиты”, – говорит Эли Коэн.

“Открытие здания посольства является еще одним признаком укрепления отношений между Израилем и Туркменистаном и знаменует тридцатилетие установления отношений между странами”.