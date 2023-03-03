Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Нью-Дели с армянским коллегой Араратом Мирзояном, сообщила в своем Телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сергей Лавров встретил министра иностранных дел Армении и задал направление переговоров», — написала Захарова.

Встреча глав МИД России и Армении прошла без прессы, сообщает РИА Новости.

В открытой для СМИ части Сергей Лавров поинтересовался у коллеги, когда тот прилетел в Индию, Арарат Мирзоян рассказал, что накануне.