В Брянской области автомобиль Росгвардии подорвался на мине во время «зачистки территории» у села Сушаны Климовского района, четверо служащих пострадали. Об этом сообщил в телеграм-канале бывший пресс-секретарь ведомства, глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Среди пострадавших три сотрудника брянского СОБРа — командир отделения и двое бойцов, а также взрывотехник ОМОН. По данным Хинштейна, у них легкие осколочные ранения, жизни и здоровью служащих ничего не угрожает.

Как отметил депутат, силы Росгвардии задействованы с самого начала военной операции, а после поступления информации о теракте на место выдвинулся сводный отряд ОМОН и СОБР вместе с ВДВ, находившийся на усилении границы. Одновременно с этим из Брянска направили резерв СОБР и ОМОН с группами взрывотехников.

«В дальнейшем силами Росгвардии была проведена зачистка с. Любечане, и разминирование территории с.Сушаны», — добавил Хинштейн.