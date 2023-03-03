Армения готова к полноценному урегулированию отношений с Турцией, установлению дипломатических отношений и открытию границ. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Совете по международным отношениям Германии в ходе обсуждения на тему «Безопасность и стабильность на Южном Кавказе. Перспективы Армении».

Премьер отметил, что одним из аспектов видения Армении в установления мира в регионе является урегулирование отношений с Турцией.

«Мы надеемся полностью открыть границу», — заявил Пашинян.

При этом он указал на маленькие, но обнадеживающие шаги в этом направлении. Премьер напомнил, что в июле 2022 года спецпредставители Армении и Турции договорились о налаживании воздушных грузоперевозок и открытии межгосударственной границы для граждан третьих стран. В результате запрет на прямые воздушные грузоперевозки был снят между странами в январе 2023 года. Премьер надеется, что в скором времени граница будет открыта для граждан третьих стран.

Пашинян также напомнил о встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2022 году в Праге, на которой стороны обсудили перспективы нормализации отношений.

Премьер Армении также сообщил об оперативном реагировании Еревана на разрушительное землетрясение в Турции. Он подчеркнул тот факт, что колонны с гуманитарной помощью были направлены в Турцию через сухопутную границу, которая на протяжении 30 лет оставалась закрытой.

Премьер также отметил визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Турцию.

«И хотя визит и контакты носили чисто гуманитарный характер, мы будем рады видеть и его политические результаты», — заявил Пашинян.