Ведущие турецкие СМИ посвятили цикл публикаций выступлению президента Азербайджана Ильхама Алиева на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку, в котором глава азербайджанского государства подверг резкой критике колониальную политику Франции, информирует «Азертадж».

В опубликованной турецким информационным агентством Anadolu статье «Президент Алиев выразил решительный протест против продолжения Францией колониальной политики» подчеркивается, что глава азербайджанского государства подверг резкой критике Францию, отметив рост тенденций неоколониализма в мире. В публикации приводятся высказывания президента Ильхама Алиева, отметившего рост случаев нарушения суверенитета и территориальной целостности, вмешательства во внутренние дела государств, невыполнения решений международных организаций или применения двойных стандартов.

В статье «Ультиматум президента Алиева Франции: извинитесь за геноцид и покиньте острова», размещенной на сайте телеканала TRT Haber, говорится, что глава азербайджанского государства упрекнул Францию в открытой поддержке Армении в течение тридцатилетнего периода оккупации Карабаха и приверженности колониальной политике. «Как отражено в основополагающих документах Движения неприсоединения, мы призываем правительство Франции уважать права народа Новой Каледонии и других народов во французских заморских сообществах и территориях. Территории, управляемые Францией за пределами Европы, являются отвратительными остатками французской колониальной империи», – приводит турецкий информационный ресурс цитату из выступления президента Азербайджана.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Францию к ответу за кровавые колониальные преступления и геноцид», – под таким заголовком опубликовала статью газета «Йени шафак». В ней отмечается, что президент Ильхам Алиев потребовал у Франции извинений за совершенные ею колониальные преступления и геноцид.

В статье, размещенной в газете «Милад», отмечается, что в ходе своего выступления на Саммите Движения неприсоединения президент Ильхам Алиев выразил решительный протест Франции. В публикации приводятся высказывания президента Азербайджана, призвавшего Францию извиниться за колониальное прошлое и признаться в совершенных преступлениях в Африке, Юго-Восточной Азии и на других территориях.

Эту тему осветил и информационный ресурс Ensonhaber.com. В публикации, посвященной Саммиту Движения неприсоединения в Баку, приводится цитата из выступления президента Ильхама Алиева: «Движение неприсоединения, возникшее в результате исторического процесса деколонизации, должно объединить усилия для того, чтобы полностью перевернуть эту позорную страницу в истории человечества. Движение неприсоединения всегда решительно поддерживало бесспорный суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта, который по-прежнему находится под колониальным правлением Франции».

Широко освещали выступление президента Ильхама Алиева и турецкие информационные ресурсы Yeni akit и Sondakika.com.

Турецкие СМИ также уделили внимание взглядам президента Азербайджана на перестройку мирового порядка, самый серьезный конфликт Восток и Запада в мире со времен окончания «холодной войны», важность проведения реформ в Совете Безопасности ООН и представительства Движения неприсоединения в Совете Безопасности ООН.

В публикациях отмечается, что по инициативе президента Ильхама Алиева участники саммита почтили минутой молчания память погибших в результате сильного землетрясения в Турции и Сирии, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.