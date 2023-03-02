Автомобили, принадлежащие российским миротворцам, свободно передвигаются по территории мирной акции протеста на дороге Лачин-Ханкенди.

Созданы условия для беспрепятственного проезда через территорию акции двух автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам, следовавшим из Лачина в Ханкенди. Также в Лачин отправился легковой автомобиль миротворцев, сообщает «Азертадж».

Это еще раз показывает, что участники акции не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях. Опубликованные в армянской прессе новости о том, что протестующие якобы перекрыли дорогу Ханкенди-Лачин и не пропускают машины снабжения, являются очередной дезинформацией противоположной стороны.