TikTok угрожает нацбезопасности США.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ранее комитет палаты представителей поддержал законопроект о запрете этого приложения на территории страны.
TikTok угрожает нацбезопасности США.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ранее комитет палаты представителей поддержал законопроект о запрете этого приложения на территории страны.
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