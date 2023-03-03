Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на пожарную службу.
«На данный момент не опознаны 56 погибших», — сообщает ТВ.
Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на пожарную службу.
«На данный момент не опознаны 56 погибших», — сообщает ТВ.
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