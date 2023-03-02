Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хиссеин Брахим Таха в своем выступлении в сегменте на высоком уровне 52-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве отметил, что на находившихся почти 30 лет в оккупации и освобожденных в настоящее время азербайджанских территориях уничтожены памятники культурного и исторического наследия. Он довел до внимания, что Азербайджанское правительство проводит большую работу по восстановлению памятников древнего наследия.

Доведя до внимания большое значение, придаваемое возглавляемой им организацией обеспечению прав и свобод человека, уважительному отношению к достоинству каждой личности, генеральный секретарь отметил, что в этой сфере проводятся различные конференции, действует особая структура при ОИС.

Он добавил, что все должны осуждать оскорбление священного Корана, лица, совершающие подобные действия, должны стать объектом порицания во всем мире, сообщает «Азертадж».

Х.Б.Таха подчеркнул, что борьба с исламофобией является долгом всех государств и это – важный фактор в обеспечении межкультурного диалога.

В своем выступлении генеральный секретарь ОИС коснулся также событий в Афганистане, вопроса Джамму и Кашмира, положения мусульманской общины Рохинджи.