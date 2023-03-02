В Азербайджане, являющемся очень важным членом Исламского банка развития (ИБР), уже завершены около 70 проектов. Мы стараемся внести максимальный вклад в развитие и улучшение жизни граждан в странах-членах.

Об этом сказал президент Исламского банка развития Мухаммед Сулейман Аль-Джасир на брифинге, посвященном итогам его визита в нашу страну.

«Во время визита в Азербайджан мы в первую очередь обратили внимание на проекты, контролируемые государством. Это в основном инфраструктура, научные разработки, цифровое развитие, энергетический сектор. В Азербайджане проделана очень большая работа. Примерно 40 процентов долга, выделенного нами Азербайджану, приходятся на долю энергетического сектора. А на втором месте транспортный сектор, в том числе дороги, железнодорожные линии. Считаем, что и в этой сфере есть большой потенциал. Хотел бы привлечь внимание к проекту Южного газового коридора, осуществляющего транспортировку газа, электричества и нефти из Азербайджана в Грузию, Турцию, Европу. Этот проект имеет очень важное значение для развития не только Азербайджана, но и всего региона. И мы хотели принять участие в этом проекте. Достигнуто согласие с официальными структурами. Они поделятся с нами документами и разработками, связанными с техническими возможностями. Мы постараемся начать работу в ближайшем будущем. Впереди много работы. Амбиции вашего правительства достойны похвалы. Верю, что проекты, которые будут реализованы в будущем, станут такими же успешными и плодотворными для страны», — сказал президент ИБР, которого цитирует «Азертадж».

Он отметил, что участие Азербайджана в Совете директоров всегда было плодотворным: «Я считаю, что проекты, согласованные и реализованные нами в Азербайджане, образцовы. Большая часть из них осуществлена достаточно успешно с точки зрения времени и бюджета. Это очень важно для нас. Поэтому мы всегда хотим повторно работать с такими странами, ведь они очень эффективно используют выделяемые средства».

Обратив внимание на то, что одной из важных сфер сотрудничества с нашей страной является восстановление и реконструкция освобожденных от оккупации территорий, президент ИБР сказал: «Мы посетили Шушу, увидели там разрушения, а самое главное, стали свидетелями проводимой там перестройки. Это очень хорошо. Внимание к культуре, реставрация старых зданий, мечетей это замечательно. Мы заинтересованы в участии в проектах, осуществляемых в Карабахе, а также в Южном газовом коридоре. Этот проект имеет стратегическое значение для Азербайджана. И мы хотим стать частью этого проекта».