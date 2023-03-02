Новоназначенный посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов сегодня вручил копии своих верительных грамот начальнику отдела протокола Министерства иностранных дел Израиля Гилу Хаскелю.

«Сегодня наступил один из важных исторических моментов» — сказал Гил Хаскель.

«После 30 лет дипломатических отношений я, как начальник Службы протокола Министерства иностранных дел Израиля, принимаю копии верительных грамот первого посла Азербайджана в Израиле. Удачи послу Азербайджана Мухтару Мамедову. Добро пожаловать в Израиль!»,- отметил он.