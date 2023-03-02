Активное взаимодействие между нашими странами осуществляется не только в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, но и в различных многосторонних форматах. Мы поддерживаем друг друга и на площадке Организации объединенных наций, и в рамках Содружества независимых государств. Конечно же, очень плотны и эффективны двусторонние отношения, этому задают тон взаимоотношения лидеров наших стран. Об этом сказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

«Визит президента Беларуси в Азербайджан в апреле 2021 года придал дополнительный импульс нашим отношениям, контакты по линии наших стран, визит высокопоставленных лиц и ряд других мероприятий продемонстрировали дополнительный резерв нашего взаимодействия во всех сферах», — добавил И.Петришенко, которого цитирует «Азертадж».

Коснувшись 30-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Беларусью, заместитель премьер-министра Беларуси отметил: «Данное событие мы отметим очень важными мероприятиями – это и обмен посланиями на уровне лидеров двух стран, и взаимодействие на уровне правительств, культурные мероприятия, также предусматривается заседание межправительственной белорусско-азербайджанской комиссий, где мы наметим дальнейшие точки роста нашего взаимодействия. Сегодняшний саммит и завтрашние двусторонние контакты с соответствующими руководителями правительства позволят вывести белорусско-азербайджанские отношения на более высокий уровень».