Проходивший в Баку 2 марта саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 продолжил свою работу пленарными сессиями. Об этом сообщает «Азертадж».

На сессии, прошедшей под председательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, выступившие вице-президент Республики Куба Сальвадор Антонио Вальдес Меса, вице-президент Габона Роуз Кристиан Оссука Рапонда, вице-президент Танзании Филип Исдор Мпанго, заместитель премьер-министра Эфиопии Демеке Меконнен Хассен подчеркнули важность мероприятия, говорили о важности объединения усилий для решения предстоящих проблем.

Премьер-министр Алжирской Народно-Демократической Республики Айман Бенабдеррахман обратил внимание на важность Движения неприсоединения и заявил, что его страна готова сотрудничать со всеми государствами и предпринимать шаги для новых дел.

Первый заместитель премьер-министра Сербии — министр иностранных дел Ивица Дачич заявил, что его страна поддерживает инициативы Азербайджана. Было отмечено, что шаги, предпринятые Азербайджаном в отношении развивающихся островных государств в Африке, заслуживают одобрения.

Затем заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко выразил благодарность Азербайджану и президенту Ильхаму Алиеву за успешное председательство в Движении неприсоединения. Он отметил, что благодаря успешному председательству Азербайджана Движение неприсоединения превратилось в большую силу.

Заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев призвал все страны к миру и спокойствию. Было подчеркнуто, что необходимо обеспечить мир и стабильность во всем мире, должна быть установлена международная безопасность.

Затем выступили премьер-министр Мали Абдулай Майга, министр иностранных дел Кувейта шейх Салим Абдулла аль-Джабер ас-Сабах, министр иностранных дел Уганды Одонго Сесе Абубакар, министр иностранных дел Ботсваны Лемоганг Квапе, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, государственный министр иностранных дел Катара Солтан бин Саад Аль-Мурайи, министр иностранных дел Палестины Риад аль-Малики, министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бин Мубарак, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, министр здравоохранения Бахрейна Джалила Сайед Джавад Хассан, министр общественного здравоохранения и профилактики Чада Абдельмаджид Абдельрахим Махамат, министр экономики Пакистана Сардар Аяз Садик, старший советник правительства Камбоджи Сок Сифана, министр здравоохранения Туниса Али Мрабет, советник по внешней политике президента Демократической Республики Восточный Тимор Дионисио Да Коста Бабо Соарес.

В выступлениях отмечалось, что экономический спад, являющийся сегодня одним из главных кризисов в мире, свидетельствует о необходимости совместных действий.

По этой причине укрепление сотрудничества в рамках Движения неприсоединения и установление взаимовыгодных связей также имеют важное значение. Вместе с тем, пандемия привела к большим человеческим потерям. Во время пандемии Всемирная организация здравоохранения и Движения неприсоединения заложили основу для долгосрочного сотрудничества.

Вместе с тем было доведено до внимания, что в период председательства в Движении Азербайджан выделил 1 миллион долларов на поддержку африканских стран. Азербайджану была выражена благодарность за его усилия и международную солидарность в борьбе с COVID-19. Было отмечено, что Азербайджан привержен делу содействия многостороннему сотрудничеству стран по уменьшению последствий международных экономических кризисов. Этот Саммит является символом солидарности Движения неприсоединения, важно вместе вести борьбу с неравенством.

Также было заявлено, что Движение неприсоединения может сыграть очень важную роль в постпандемический период. В период председательства Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева было выдвинуто много инициатив во имя будущего Движения.

Отметим, что в конце этого года Азербайджан передаст председательство в Движении неприсоединения Уганде.