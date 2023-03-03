Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал подписание договора, регулирующего деятельность гражданской мониторинговой миссии ЕС в Армении.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«В настоящее время вопросы, связанные с гражданской миссии ЕС в Армении, регулируются взаимными официальными письмами. Но у нас есть договоренность, что в будущем должен быть обсужден и подписан договор, регулирующий ее деятельность», — сказал Пашинян (цитата по «Спутнику»).