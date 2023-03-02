Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, принимая генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси. Его слова приводит пресс-служба Алиева.

Подчеркнув важность использования ядерных технологий в мирных целях, глава государства отметил практическое значение связей между Азербайджаном и агентством в сферах сельского хозяйства, медицины, нефтехимии.