Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался о президенте США Джо Байдене.

«У нас зачастую принято подтрунивать над физической немощью президента Байдена или нелюксовой внешностью американских женщин-послов. А зря! Политическая система США страхует «от дурака» наверху, а критерием успешной карьеры в Госдепе является не смазливость, а профессионализм.

Д. Байден — это хороший пример справедливости русской пословицы «Старый конь борозды не испортит» (не в обиду Байдену сказано). Человек пожилой, но роль президента выполняет вполне себе: вспомним, как он кинул Макрона с подлодками для Австралии. Байден — политический гангстер», — отметил Коротченко.