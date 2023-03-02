В ходе беседы, состоявшейся в рамках встречи G20 в Дели госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил министру иностранных дел России Сергею Лаврову свою просьбу, сообщает CNN.

Разговор длился около 10 минут. Госсекретарь призвал Россию освободить Пола Уилана и принять участие в новом Договоре START, а также подчеркнул поддержку Украины со стороны США. По словам чиновника, эта встреча не была запланирована заранее, и к Сергею Лаврову Блинкен подошел сам.

Напомним, что американца Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. Сам Уилан говорил, что до этого он уже приезжал в Россию несколько раз в качестве туриста, а в 2009 году брал с собой своих родителей. В последний раз, по словам Пола Уилана, он прилетел на свадьбу к другу. По версии следствия, Уилан работал на американские спецслужбы. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж).

В июне 2020 года Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам строгого режима.