В период председательства Азербайджана кардинально возросли роль и авторитет Движения неприсоединения на международной арене. В рамках этой важной платформы многостороннее сотрудничество между странами было поднято на новый уровень. Несмотря на трудности периода пандемии, еще больше укрепились солидарность и сплоченность. Впервые в истории организации были созданы ее парламентская и молодежная сети. Все эти достижения стали возможными благодаря большим усилиям и инициативам моего уважаемого коллеги Ильхама Гейдаровича, его практической деятельности в интересах государств-членов. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего выступления на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Также глава узбекского государства обратил внимание на эффективные усилия Президента Азербайджана, направленные на реконструкцию регионов страны, где восстановлена историческая справедливость, социально-экономической инфраструктуры, возведение новых объектов, формирование благоприятных условий для населения.

Мирзиёев выступил с рядом инициатив, в частности о дальнейшем усилении деятельности на базе Глобальной платформы по достижению основных целей Сендайской рамочной программы до 2030 года. Он также предложил создать специальную Сеть мониторинга и научных исследований Движения неприсоединения. Институт может быть размещен в Узбекистане и регулярно накануне саммитов Движения неприсоединения проводить экономические форумы организации.

Касаясь вопроса реформирования ООН, президент Узбекистана сказал, что члены Движения неприсоединения должны обрести постоянное место в Совете Безопасности.